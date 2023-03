Idosa de 81 anos morre no HU após ser transferida do Hospital do Dirceu

A paciente de iniciais R.M.S, de 81 anos, que estava internada no Hospital Alberto Neto, no bairro Dirceu II e precisou ser transferida para Hospital Universitário (HU) após o incêndio que atingiu a unidade, morreu na manhã desta segunda-feira (20). A informação foi confirmada pelo próprio Hospital e também pela FMS.

De acordo com a nota da Fundação Municipal de Saúde, a paciente havia dado entrada no Hospital do Dirceu com o quadro de insuficiência renal, respiratória, pneumonia bilateral e sepse(infecção generalizada). Ela teria recebido atendimento imediato no HU, mas faleceu às 10h16, no Hospital da UFPI. Ainda de acordo com a equipe médica do HU/UFPI, a causa da morte não está relacionada com a transferência de hospital ou com a inalação de fumaça.

Por meio de nota, tanto a FMS quanto o HU lamentaram o falecimento da idosa. "O prefeito Dr. Pessoa esteve, hoje, no HU/UFPI, em visita aos pacientes transferidos. A Prefeitura lamenta a morte da paciente e se solidariza com a família".

Unidade está interditada e vai passar por perícia

O Hospital foi interditado por equipes do Corpo de Bombeiros e deverá ficar fechado por tempo indeterminado. Apesar do fogo atingir apenas uma área da unidade, a fuligem acabou se espalhando por todo o prédio. O incêndio que teve início após um curto-circuito em um ar-condicionado no alojamento superior de médicas e enfermeiras por volta das 11h30 foi dado como contido pelo Corpo de Bombeiros durante a tarde.

O resgate se concentrou ainda na aberturas de portas, janelas e basculantes para aumentar a ventilação. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura do hospital ainda apresenta muita fumaça.

Confira as notas da FMS e do HU:

NOTA À IMPRENSA

