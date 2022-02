Câmara aprova projeto e filho de Dr. Pessoa irá controlar bilhetagem dos ônibus

Pré-candidato a deputado, Pessoinha luta para viabilizar o seu nome como político e, para projetar politicamente o filho, Dr. Pessoa deve “turbinar” ainda mais a pasta.





João Pessoa, o Pessoinha. (Foto: Reprodução/Facebook)

Durante a sessão, o vereador Dudu, presidente da CPI do Transporte Público de Teresina, avaliou positivamente a aprovação da proposta, parabenizou os colegas parlamentares e disse que o projeto dá condições para a Prefeitura de Teresina ter o controle efetivo para um transporte público de qualidade.



"Estamos dando um pequeno passo, mas um gigantesco avanço para a humanidade para avançar em relação ao controle público do transporte da nossa cidade. Essa casa discutiu por mais de 100 dias o transporte de Teresina, hoje a gente começa a alterar a legislação e começamos a dar um choque em relação ao transporte”, afirmou.

O presidente da Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (Eturb), João Duarte, o Pessoinha, criticou o modelo atual de venda de bilhetes pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut) e defendeu que o pagamento de passagens possa ser feito por outras ferramentas, como Pix e transferência bancária.

"Hoje a população de Teresina só tem um meio de adquirir a passagem de ônibus, indo comprar pessoalmente no Setut. A gente sabe que tem vários meios no ramo tecnológico de você diversificar e ampliar a venda da bilhetagem, mas insistem da população ter que ir pessoalmente no Setut, enfrentar sol e chuva, e comprar em espécie no guichê do Setut', criticou.



Ele revelou ainda que o projeto da Eturb visa a contratação de duas empresas, com dispensa de licitação, para gerenciar o sistema de bilhetagem eletrônica. "O nosso planejamento em si era contratar duas empresas para gerenciar o cartão de transporte, sem licitação, como a Prodater, que é uma empresa pública do município, e o Banco do Brasil para ser o gerenciador financeiro", finalizou.

A mudança no sistema de bilhetagem é mais uma adição à ETURB, que cuida das demandas relacionadas ao asfaltamento, regularização fundiária e agora a bilhetagem eletrônica da capital. A pasta assumirá também toda a iluminação pública de Teresina. As atribuições antes pertenciam a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh), hoje esvaziada pelo prefeito.