Caso Tainah: ex-namorada da vítima é denunciada por homicídio triplamente qualificado

O Ministério Público do Piauí protocolou, nesta terça-feira (25), uma denúncia contra Fernanda Ayres e Geovana Thais Silva, acusadas de terem assassinado Tainah Luz Brasil Rocha em maio deste ano.

De acordo com o advogado da família da vítima, Otoniel Bisneto, o MP entendeu que Fernanda, ex-namorada de Tainah, também teve participação no caso, visto que, anteriormente, apenas Geovana havia sido indiciada pelo crime. Agora, ambas estão sendo acusadas de homicídio triplamente qualificado.



“A partir de hoje iremos para a fase da instrução processual, onde as denunciadas irão se defender, serão feitos os interrogatórios e marcaremos a audiência. Agora é que, de fato, o processo terá inicio”, explica o advogado.



Além dos interrogatórios e condenações pelo Tribunal Popular do Júri, o MP também fixou uma multa de reparação à família da vítima.

“A família se sente mais aliviada", diz advogado

O advogado Otoniel Bisneto destaca que essa foi uma sábia decisão do Ministério Público, tendo em vista que “as versões contadas pelas acusadas são contraditórias e não fazem jus ao que de fato ocorreu, não conferem nem nos detalhes mais insignificantes”.



“Creio que a família se sente mais aliviada. Agora iremos aguardar para saber quais histórias elas irão contar”, completa o advogado.



Relembre o caso

A jovem Tainah Luz Brasil Rocha, de 27 anos, filha do jornalista Marcelo Rocha, morreu no dia 16 de maio, após ser esfaqueada durante uma discussão ocorrida durante a madrugada, no bairro Mocambinho, zona Norte de Teresina.

A jovem foi atingida com aproximadamente treze facadas na região do abdômen. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito na manhã de ontem.

A vítima estava morando no estado do Paraná e visitava Teresina na data. Ela foi na residência de sua ex-namorada, Fernanda Ayres. Na casa, estava a atual namorada de Fernanda. As três estariam consumindo bebida alcoólica no momento que teve início a discussão.

