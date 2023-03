Com aumento das chuvas, Chesf anuncia aumento da vazão da Barragem de Boa Esperança

A Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Eletrobras Chesf) vai aumentar a a partir de hoje (21), a vazão de saída no Reservatório de Boa Esperança, na Bacia do Rio Parnaíba, em Guadalupe. O novo patamar passará de 800 metros cúbicos por segundo (m³/s) para 1.300 m³/s, devendo permanecer neste valor até nova reavaliação.

A ação acontece em virtude da previsão de ocorrência de chuvas na região, e da necessidade de seguir a curva de volume de espera do Reservatório de Boa Esperança estabelecida para o período, controlando seu armazenamento, que se encontra com 66,6% do volume útil até esta segunda-feira (20). Esta é a segunda vez em menos de uma semana que a Chesf aumenta a vazão da barragem.

A Eletrobras Chesf ressalta que seja fortemente evitada pelas comunidades ribeirinhas a ocupação de áreas situadas nas planícies de inundação, e destaca que a situação hidrológica está sendo permanentemente avaliada.

Com as chuvas que atingem o Piauí e a previsão de novos temporais para as próximas semanas, o gabinete de crise da Defesa Civil do Governo do Estado se reuniu nesta segunda-feira (20) para a execução de medidas emergenciais nos municípios mais castigados. O aumento do volume de rios é uma das preocupações da Defesa Civil.

Barras decretou situação de emergência

A Prefeitura do Municipal decretou estado de emergência após o Rio Marataoan transbordar e alagar trechos da cidade. O rio alcançou 3,81 metros de profundidade, ficando apenas 39 centímetros da cota de Inundação, segundo o Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Parnaíba do Serviço Geológico Brasileiro (CPRM).

