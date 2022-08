Comandada por filho de Dr. Pessoa, Eturb terá mais comissionados após assumir iluminação

A iluminação pública agora é, oficialmente, atribuição da Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (ETURB). É que a pasta “Coordenação Especial de Iluminação Pública”, antes com a SEMDUH, passou para as mãos da pasta gerida pelo filho de Dr. Pessoa, o João Pessoinha, após a decisão ser publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da última sexta-feira (19).

Além das atribuições de administrar e planejar a iluminação pública municipal, a ETURB também receberá os comissionados, antes lotados na SEMDUH. De acordo com o DOM, em razão do remanejamento da “Coordenação Especial de Iluminação Pública” da SEMDUH para a ETURB –, passa a vigorar com o acréscimo de: 01 (um) cargo comissionado de “Diretor de Coordenação Especial de Iluminação Pública”; de 02 (dois) cargos comissionados de “Chefe de Supervisão Especial da ETURB”, passando dos atuais 07 (sete) para 09 (nove) cargos comissionados; de 01 (um) cargo comissionado de “Chefe de Coordenação”; de 05 (cinco) cargos comissionados de “Assessor de Apoio a Divisão”, passando dos atuais 04 (quatro) para 09 (nove) cargos comissionados.

Todos os cargos comissionados que estão sendo acrescidos são oriundos da estrutura administrativa da SEMDUH não tendo, portanto, aumento de quantidade e nem de valor da gratificação, apenas com a alteração da nomenclatura dos cargos comissionados. Com a vigência desta Lei Complementar, os convênios e contratos, bem como os demais instrumentos relacionados à política de iluminação pública e que estavam com a SEMDUH, agora serão assumidos pela ETURB.

Com Pessoinha no comando, status da ETURB passou de empresa sucateada para “super secretaria”

Na atual gestão, diversos serviços públicos passaram para o comando da Eturb. Como o asfaltamento, a regularização fundiária, a bilhetagem eletrônica do transporte coletivo de Teresina e agora, a iluminação pública. Além disso, a Eturb já foi contemplada em 2022 com a abertura de crédito especial de R$ 30 milhões, o que fez o orçamento dobrar em comparação com o ano passado. Com a abertura de crédito, a evolução do orçamento da pasta nos dois anos de gestão chega a 274%, saindo de R$35 milhões em 2020 para R$ 96 milhões em 2022.

Outro lado

A ETURB foi procurada pela reportagem, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação da pasta.



