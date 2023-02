Corso 2023: confira os três caminhões vencedores do concurso

Após dois anos sem a tradicional festa do Corso de Teresina, no último sábado (11), cerca de 250 mil foliões marcaram presença na festividade. Pessoas de todas as idades prestigiaram o momento e muitos foram preparados para participar dos concursos do Corso 2023. Além da disputa de melhor fantasia, há o concurso dos caminhões. Nesta segunda (13), a Fundação Cultural Monsenhor Chaves divulgou quais foram os caminhões vencedores.

O caminhão mais bem produzido foi o Navio Pérola Negra, já o mais animado foi o Caminhão Safari e, por fim, o Caminhão do Reggae levou o título de mais criativo. Cada um leva para casa o prêmio de R$ 20 mil.

“Estamos muito felizes com o resultado obtido, fomos para a avenida com o intuito de brincar e a nossa felicidade contagiou os foliões e os jurados que mais uma vez nos premiaram”, conta a foliã Mayara Bello, moradora no bairro Morada Nova que coordenou o Caminhão Safari juntamente com toda a sua família.





Com cerca de 50 de pessoas a bordo, o caminhão “Pérola Negra”, da empresária Priscila Guimarães, do bairro Cristo Rei, arrastou uma multidão que estava brincando no chão, é que além de ter a sua própria banda, o mesmo contou com uma grandiosa estrutura de decoração e iluminação. Com o tema “Pirata do Caribe”, o caminhão que já desfila no Corso desde 2016, levou o prêmio de melhor produção.

Já o caminhão do reggae contou com uma radiola móvel e muitas luzes, agitando as pessoas presentes e ganhando destaque na avenida.

“O melhor da festa continua sendo em cima dos caminhões. Esse ano eles se superaram e os jurados tiveram dificuldade na hora de escolher os melhores, pois era cada um mais animado do que o outro, sem contar a criatividade na decoração, onde uns chegaram a deixar os demais foliões boquiabertos”, disse Ênio Portela, presidente da FMC.



Fantasias

Cerca de 40 pessoas foram escolhidas para concorrer ao prêmio de fantasia mais criativa do Corso de 2023. Dessas, serão premiadas as 15 melhores, que estão sendo escolhidas a partir de votação por meio do instagram oficial da Fundação Monsenhor Chaves.

As fantasias que tiverem o maior número de curtidas até as 12h do dia 15 de fevereiro serão premiadas com o valor de R$ 1 mil.

Veja algumas fantasias que estão concorrendo:





(Fotos: Jailson Soares/ODIA)

