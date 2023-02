Corso 2023 terá pontos de internet gratuita para foliões

Durante a realização do Corso de Teresina, a rede de internet tende a ficar congestionada devido à quantidade de foliões utilizando seus celulares. Para evitar que isso ocorra este ano e a população não perca nenhum momento desta grande festa, serão disponibilizados pontos de internet gratuita ao longo da avenida Raul Lopes.



A expectativa é de que o Corso 2023 receba entre 150 mil a 200 mil pessoas. De acordo com a Empresa de Processamento de Dados da Prefeitura de Teresina (Prodater), em parceria com a ITTnet, a intenção de instalar esses pontos de conectividade é fazer com que os foliões não percam nenhum clique e que continuem conectados durante o evento.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Para acessar a rede, basta o folião se aproximar dos pontos de conectividade, conectar seu smartphone e usufruir gratuitamente do serviço.



O Corso de Teresina acontecerá no dia 11 de fevereiro no Complexo Cultural e Turístico Mirante da Ponte Estaiada. Neste ano o percurso será diferente, a partida acontece na Avenida Jóquei Clube e será dispersado na Avenida Dom Severino.



Vale lembrar que, devido ao Corso de Teresina, o trânsito na Avenida Raul Lopes sofrerá alterações, por isso, os foliões devem ficar atentos às mudanças. Para garantir a segurança dos foliões, quase mil agentes estarão no local.



