Corso: Trânsito na Av. Raul Lopes e vias próximas sofre alterações; veja mapa

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) anunciou mudanças no trânsito para a realização do Corso de Teresina, que acontece neste sábado (11). As ruas perpendiculares à Avenida Raul Lopes no trecho do percurso do evento serão interditadas a partir da meia noite de sexta-feira (10). E a Avenida Raul Lopes será interditada totalmente (no trecho do percurso) a partir do meio dia de sábado (11), sendo liberada após o término do evento.

Serão 32 agentes de trânsito disponíveis para coordenar o trânsito em 14 pontos estratégicos no entorno do evento. A Ponte Estaiada ficará livre, liberada ao tráfego de veículos durante o evento, nos dois sentidos, sendo interditado as alças de acesso na descida da Avenida Raul Lopes.

A organização do evento sugere como rota alternativa a Ponte da Primavera, Ponte Juscelino Kubitschek (Ponte da Frei Serafim), Ponte Wall Ferraz e Ponte Anselmo Dias. O diretor de Operações e Fiscalização no Trânsito da Strans, Biro Santos, explica que a intenção é garantir a segurança dos condutores, foliões, pedestres e a fluidez do tráfego.

“Estaremos trabalhando de forma integrada com todas as instituições e órgãos envolvidos para proporcionar a segurança de todos. Os agentes de trânsito irão atuar de forma integrada com a Polícia Militar (PM/PI), Guarda Civil Militar (GCM), entre outras”, declarou o diretor. A recomendação é que para quem for participar do evento, que utilizem táxi, mototáxi, transporte por aplicativo ou transporte público.

O percurso sairá às 16h e terá início na Avenida Raul Lopes, na rotatória do cruzamento com a Avenida Jóquei Clube, no sentido Sul/Norte, próximo ao Edifício Euro Business, e seguirá até o Complexo Turístico da Ponte Estaiada, que será o ponto de dispersão dos caminhões.

Confira os pontos que serão interditados:

Avenida Raul Lopes X Avenida Jóquei Clube (na rotatória próximo ao shopping Riverside)

Avenida Raul Lopes X Rua Senador Cândido Ferraz

Avenida Raul Lopes X Rua Des. Manoel Castelo Branco

Avenida Raul Lopes X Rua Anfrísio Lobão

Avenida Raul Lopes X Avenida Elias João Tajra

Avenida Raul Lopes X Rua Júlio Mendes

Avenida Raul Lopes X Rua Industrial José Camilo da Silveira X Rua Ribamar Pacheco

Avenida Raul Lopes x Rua José Paulino X Rua Senador Joaquim Parente

Avenida Raul Lopes X Avenida Cel. Costa Araújo

Interdição no ponto do retorno em frente ao espaço Parque meus Filhos

Ônibus: 70% da frota vai circular em Teresina

Os foliões que precisarem se locomover por meio de ônibus na capital, vão contar com 70% da frota em circulação. É o que informou a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS). Segundo o órgão, a porcentagem é em relação à frota que roda nos dias úteis na cidade. Porém, o órgão ainda não definiu se haverá ou não reforço nas linhas que atendem a zona leste, onde o evento acontecerá.

O Corso é uma realização da Prefeitura Municipal de Teresina, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, com apoio da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) e outras pastas da gestão municipal. Todas as informações a respeito do evento estão disponíveis no site cultura.pmt.pi.gov.br ou na página cultura_the no Instagram.

