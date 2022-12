Covid-19: Vacinação é suspensa e remarcada para segunda (2) em Teresina

A vacinação contra a Covid-19 em Teresina que estava agendada para a próxima sexta-feira (30/12) foi suspensa e reagendada para a segunda-feira (02/12). A Fundação Municipal de Saúde (FMS) explicou que a medida foi adotada devido o ponto facultativo decretado pelo prefeito Dr. Pessoa.

“A Fundação Municipal de Saúde (FMS) informa que, em função do ponto facultativo decretado pela Prefeitura de Teresina, a população com vacinação agendada para a próxima sexta-feira (30) teve seu atendimento remarcado para a próxima segunda-feira (02), nos mesmos locais e horários do agendamento anterior”, comunicou a FMS.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Já a vacinação que ocorre por demanda espontânea (sem necessidade de agendamento) acontece até esta quinta-feira (29) nos mesmos locais e horários já divulgados pela Prefeitura de Teresina. O serviço será retomado normalmente na segunda-feira (02) no Teresina Shopping e terça-feira (03) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de acordo com o cronograma habitual da FMS.

