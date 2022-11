Covid: Teresina ganha mais um ponto de vacinação após aumento de casos

Nas últimas semanas houve um aumento de 47% de casos de Covid-19, segundo o Boletim divulgado pela FioCruz em 11 estados brasileiros, inclusive no Piauí. Em Teresina, o aumento foi de 288% de casos confirmados nas semanas de 06 a 12 de novembro, de acordo com dados do boletim do Centro de Operações Emergenciais (COE), da Fundação Municipal de Teresina (FMS).



Diante disso, a FMS decidiu abrir mais um ponto de vacinação na Capital. A partir desta segunda-feira (21), o público em geral, acima de cinco anos, em qualquer etapa da campanha, pode se dirigir ao Teresina Shopping, das 13h às 17h.



“Esta é mais uma oportunidade para a população atualizar seu esquema vacinal e se proteger contra os novos casos de covid-19 que estão surgindo”, pontua a coordenadora da campanha de vacinação em Teresina, Emanuelle Dias.



A coordenadora da campanha acrescenta que o ponto do Teresina Shopping continuará funcionando também aos sábados – como já acontecia anteriormente – recebendo o mesmo público. “A única exceção será na quinta-feira, em função do jogo do Brasil na Copa do Mundo”, ressalta a coordenadora.



(Foto: Divulgação/FMS)

Além do shopping, a população em geral a partir dos 12 anos têm acesso à vacina em todas as UBS do município, nos dias de terça e quinta das 8h às 12h e das 13h às 17h. Já as crianças de 5 a 11 anos podem ser imunizadas nas UBS Buenos Aires, Parque Brasil, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite e Parque Poti, também às terças e quintas.

Aos fins de semana e feriados, a FMS disponibiliza vacina contra a Covid-19 para o público em geral a partir dos 5 anos nas UBS Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel, Renascença e Alto da Ressurreição. Nestes locais, o funcionamento das salas de vacina é das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Por conta do aumento nos casos de covid-19 registrados, o uso de máscara deve voltar a se tornar obrigatório no Piauí. O Comitê de Operações Emergenciais Estadual (COE) vai se reunir na próxima terça-feira (22) para avaliar os dados epidemiológicos dos últimos sete dias e discutir a questão. E expectativa é que já na quarta-feira (23), o Governo baixe decreto voltando a obrigar o uso da máscara em locais públicos abertos.



