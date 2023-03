Dr. Pessoa diz que problema dos ônibus em Teresina está

Durante a entrega de uma embarcação para a Defesa Civil Municipal de Teresina nesta terça-feira (28), o prefeito de Teresina Dr. Pessoa (Republicanos) disse que “mais de 70%” do problema do transporte coletivo da capital está resolvido. O chefe do executivo municipal afirmou ainda que a Prefeitura deve adquirir 150 ônibus para incrementar o sistema na capital.

Porém não deu detalhes sobre com quais recursos serão comprados esses veículos. Mas afirmou que quem vai comprar é a própria Prefeitura. “Eu não disse que eu iria resolver o problema do transporte coletivo. Mais de 70% está resolvido. O que falta um pouquinho para gente fazer um ajuste final para o transporte coletivo ser conduzido pelos motoristas, cobradores e o prefeito”, disse Dr. Pessoa em entrevista.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Até a última segunda-feira (27) os ônibus das zonas Leste, Norte e Sul de Teresina já estavam circulando normalmente. Porém na zona Sudeste, os ônibus só voltaram a circular normalmente nesta terça (28) após a Prefeitura realizar o repasse para o Consórcios Therezina, que opera na região.

O reajuste de 6% que os trabalhadores receberão será escalonado e dividido em duas parcelas: uma correspondente a 3,5% e outra correspondente a 2,5%. Esta última deverá ser paga dentro de 90 dias. O acordo prevê também reajuste do auxílio saúde de R$ 60,00 para R$ 80,00 e do tíquete alimentação para R$ 350,00.

O fechamento do acordo vem após a Prefeitura de Teresina, através da Strans, enviar ao Setut a proposta de triplicar o valor do subsídio mensal que é repassado às empresas para custear gratuidades, meia-passagens e demais custos não arrecadados na catraca. Ao todo, a Prefeitura adiantará R$ 3,3 milhões para as empresas e esse valor será distribuído entre os consórcios de acordo com a participação de cada um no SITT (Sistema de Integrado de Transporte de Teresina).

