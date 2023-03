Ônibus da zona Sudeste voltam a circular amanhã (28) após pagamento do consórcio

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes do Piauí (Sintetro), confirmou no final da tarde desta segunda-feira (27), que o pagamento aos Consórcios Therezina, que opera na zona sudeste da capital, foi realizado. Dessa forma, o transporte público da região volta a circular normalmente a partir desta terça-feira (28).

Na manhã de hoje, os passageiros da zona sudeste amanheceram sem ônibus. Isso ocorreu porque o repasse ao consórcio ainda não havia sido realizado. “Já foi pago e graças a Deus tudo deu certo. Esperamos que amanhã tudo esteja normal”, afirmou o presidente do Sintetro, Antônio Cardoso.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Os ônibus já estão circulando normalmente nas zonas Leste, Norte e Sul de Teresina. O reajuste de 6% que os trabalhadores receberão será escalonado e dividido em duas parcelas: uma correspondente a 3,5% e outra correspondente a 2,5%. Esta última deverá ser paga dentro de 90 dias. O acordo prevê também reajuste do auxílio saúde de R$ 60,00 para R$ 80,00 e do tíquete alimentação para R$ 350,00.

O fechamento deste acordo vem depois que a Prefeitura de Teresina, através da Strans, enviou ao Setut a proposta de triplicar o valor do subsídio mensal que é repassado às empresas para custear gratuidades, meia-passagens e demais custos não arrecadados na catraca. Ao todo, a Prefeitura adiantará R$ 3,3 milhões para as empresas e esse valor será distribuído entre os consórcios de acordo com a participação de cada um no SITT (Sistema de Integrado de Transporte de Teresina).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no