Zona Sudeste amanhece sem ônibus em Teresina por falta de repasse da Prefeitura

Mesmo após o fim da greve dos motoristas e cobradores de ônibus de Teresina, os usuários do transporte coletivo na zona sudeste da capital amanheceram sem ônibus nesta segunda-feira (27). A informação foi confirmada pelo Sintetro, o sindicato dos motoristas e cobradores. De acordo com a vice-presidente da entidade, o repasse que a Prefeitura de Teresina deveria fazer para o Consórcios Therezina, que opera na zona sudeste, não foi feito.

Consequentemente, o pagamento dos motoristas e cobradores de ônibus não foi realizado, permanecendo a greve. Fazem parte do Consórcio quatro empresas de ônibus. Nas outras três regiões, os consórcios Urbanus (zona Leste), Poty (zona Norte) e Transcol (zona Sul) aceitaram a proposta.

O reajuste de 6% que os trabalhadores receberão será escalonado e dividido em duas parcelas: uma correspondente a 3,5% e outra correspondente a 2,5%. Esta última deverá ser paga dentro de 90 dias. O acordo prevê também reajuste do auxílio saúde de R$ 60,00 para R$ 80,00 e do tíquete alimentação para R$ 350,00.

O fechamento deste acordo vem depois que a Prefeitura de Teresina, através da Strans, enviou ao Setut a proposta de triplicar o valor do subsídio mensal que é repassado às empresas para custear gratuidades, meia-passagens e demais custos não arrecadados na catraca. Ao todo, a Prefeitura adiantará R$ 3,3 milhões para as empresas e esse valor será distribuído entre os consórcios de acordo com a participação de cada um no SITT (Sistema de Integrado de Transporte de Teresina).

O que diz a STRANS

A reportagem do Portal O Dia entrou em contato com a STRANS, para falar sobre a previsão de repasse do pagamento. Até o momento, não obtivemos resposta. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

