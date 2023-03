Greve dos ônibus termina em Teresina após motoristas e cobradores aceitarem acordo

Após 12 dias, a greve dos ônibus em Teresina terminou nesta sexta-feira (24) com a assinatura de um acordo entre Prefeitura, empresários e trabalhadores em audiência mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Com o fim da greve, os ônibus devem voltar a circular em sua totalidade ainda no dia de hoje de forma gradativa. O acordo compreende todos os quatro consórcios que operam o sistema da capital e abrange todas as zonas.





O acordo entre a Prefeitura, empresários e trabalhadores mantém pontos que ficaram acertados na reunião de ontem (23) entre o Setut e representantes dos consórcios Urbanus (zona Leste) e Poty (zona Norte). Desta vez, as propostas foram estendidas e acatadas por representantes dos Consórcios Therezina (zona Sudeste) e pela empresa Transcol (zona Sul). Desta forma, o acordo de encerramento da greve passou a ser a convenção coletiva que motoristas e cobradores vinham reivindicando.

O reajuste de 6% que os trabalhadores receberão será escalonado e dividido em duas parcelas: uma correspondente a 3,5% e outra correspondente a 2,5%. Esta última deverá ser paga dentro de 90 dias. O acordo prevê também reajuste do auxílio saúde de R$ 60,00 para R$ 80,00 e do tíquete alimentação para R$ 350,00.



O fechamento deste acordo vem depois que a Prefeitura de Teresina, através da Strans, enviou ao Setut a proposta de triplicar o valor do subsídio mensal que é repassado às empresas para custear gratuidades, meia-passagens e demais custos não arrecadados na catraca. Ao todo, a Prefeitura adiantará R$ 3,3 milhões para as empresas e esse valor será distribuído entre os consórcios de acordo com a participação de cada um no SITT (Sistema de Integrado de Transporte de Teresina).

A partir do pagamento pela Prefeitura ao Setut é que os consórcios repassarão aos trabalhadores os pagamentos devidos com os reajustes acordados. A expectativa do Sintetro (Sindicato dos Motoristas e Cobradores) é que esse pagamento seja efetuado até o começo da tarde. Com a confirmação da transação, os ônibus voltam a circular de forma gradativa até que toda a frota prevista na ordem de serviço da Strans esteja novamente disponível.

