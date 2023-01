Em Teresina, 18 famílias são monitoradas por residirem em áreas de risco

O período chuvoso tem se intensificado nas últimas semanas, o que tem colocado as autoridades de Teresina em alerta. Somente na zona Norte da Capital, 18 famílias estão sendo monitoradas pelo fato de residirem em áreas de risco. Outras 12 famílias já foram incluídas no Programa Cidade Solidária em 2023. Segundo a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (Saad Norte), em 2022, 436 famílias foram incluídas no programa, totalizando 468 benefícios disponibilizados.







Na zona Sul de Teresina, sete famílias continuam recebendo assistência da Prefeitura de Teresina, após serem vítimas das chuvas ainda no início de 2022, que atingiu a Vila da Paz. Elas estão abrigadas no Centro de Capacitação da Redenção. Segundo Saad Sul, foi dada a opção de incluí-las no Programa Cidade Solidária, mas as mesmas não aceitaram.





Foto: Assis Fernandes/ODIA A superintendência da região informou que, no momento, não há possibilidade de realizar obra no terreno das famílias, devido às irregularidades geográficas de alto risco. No entanto, os beneficiários estão em uma lista de construção de casas, que foi disponibilizada em um terreno na zona Norte de Teresina. A relação já foi enviada para a Superintendência Municipal de Desenvolvimento e Habitação (Semduh). Nenhuma família residente na zona Sudeste da Capital foi retirada de seu imóvel e encaminhada ao aluguel solidário. Até o fechamento da reportagem, as Saads Leste e Centro não apresentaram as demandas de suas regiões.

Programa Cidade Solidária O Programa Cidade Solidária é disponibilizado para famílias vítimas de alagamento e que residem em áreas de risco em Teresina. O critério principal é estar em situação de alagamento, com os devidos encaminhamentos da Defesa Civil e da Saad da região. E ainda, ter uma família que possa acolher. Caso contrário, a família em situação de alagamento será encaminhada a alguma casa de acolhimento que atue com este público. As famílias que são acolhidas recebem cestas básicas mensais, kit de higiene e limpeza e no ato do cadastro, o kit acolhimento. O valor do programa é de R$300, como definido pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), art. 22, da Lei n. 8742, de 07 de dezembro de 1993, com alterações no art. 8º da Lei Nº 4.916/2016 no ano de 2019. A família em situação de alagamento deve ser atendida pelo programa por 12 meses, podendo ser prorrogado, dependendo da situação.

