Enfermeiros mantêm nova assembleia mesmo após decisão da Justiça

Uma nova assembleia do Sindicato dos Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí (Senatepi) segue mantida para a próxima segunda-feira (16/05) mesmo após a decisão do desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas, do Tribunal de Justiça do Piauí, que decretou a ilegalidade da greve da classe.

O presidente do Senatepi, Erick Ricelly, comentou que até o início da tarde desta segunda-feira (05/05) o sindicato ainda não havia sido notificado da decisão e não poderia suspender os atos deliberados pela categoria, que iniciou uma paralisação de advertência e provocou a suspensão de procedimentos cirúrgicos no Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

“Todos os requisitos da lei de greve foram cumpridos, mas a gente sabe que sempre tem essas decisões. Quando o sindicato for notificado a gente cumpre, mas até lá as decisões tomadas pela categorias não posso mudar antes de ser notificado. Após ser notificados, iremos cumprir, mas já temos outra assembleia marcada para segunda-feira para tratar disso”, afirmou.

Foto: Arquivo / O Dia

Erick Ricelly explicou que após a paralisação, o sindicato conseguiu uma audiência com representantes da Prefeitura de Teresina. Até a próxima quarta-feira (11/05) a categoria aguarda um retorno da gestão.

“Logo após o movimento pela manhã fomos recebidos pelo secretário de Governo, que disse que já está tentando resolver esse impasse junto à Fundação Municipal de Saúde e vai entrar em contanto conosco para vermos como fazer esse parcelamento, nem que seja de forma escalonada. Não queremos fazer greve por fazer, mas para termos o mínimo de reconhecimento”, afirmou Erick Ricelly.

Reivindicações

A classe da enfermagem reivindica inclusão no reajuste linear de 10,5% no salário, além do corte da insalubridade, redução do valor do plantão e a busca de isonomia de tratamento nas porcentagens de reajuste.

