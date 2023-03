Estudantes são assaltadas dentro da UFPI ao voltarem para casa

Quatro estudantes da Universidade Federal do Piauí (UFPI) foram assaltadas nas dependências da instituição nesta quarta-feira (22). As alunas estavam voltando para casa quando foram abordadas por dois rapazes que anunciaram assalto.

Uma das vítimas é estudante de Enfermagem. De acordo com informações do Centro Acadêmico do curso, os assaltantes levaram apenas uma mochila e as estudantes já encontram-se em casa.

A Coordenação do curso de Enfermagem emitiu uma nota a respeito do caso. Eles lamentaram o ocorrido e informaram que houve apenas “perda material e o agravo psicológico em decorrência do assalto”. O departamento destaca ainda que entrou em contato com a administração superior reforçando a “indignação com a falta de segurança”.

Sentimento de insegurança

Nos últimos dias, a UFPI tem contado com menos estudantes em decorrência da greve de ônibus em Teresina. Boa parte dos cursos estão ocorrendo de maneira remota. O curso de Enfermagem é um dos que ainda possui algumas disciplinas pagas de forma presencial.

A menor quantidade de alunos contribui para o sentimento de insegurança, uma vez que o campus acaba ficando um pouco mais deserto. “Se antes a gente já não se sentia seguro, agora com menos pessoas circulando pelo campus, a sensação é de mais insegurança", disse o estudante de Jornalismo Guilherme Cronemberger.

Os episódios de furtos e assaltos não são novidade. Em 2022, os primeiros dias de aulas presenciais foram marcados por diversos assaltos e arrastões. No dia 21 de julho, por exemplo, cerca de 40 celulares foram levados por criminosos durante arrastões.



Já em setembro do ano passado, cerca de 20 alunos foram vítimas de um arrastão no Campus Ministro Petrônio Portella. Um homem entrou na sala pedindo que os estudante abaixassem a cabeça, ficassem calados e colocassem celulares e seus objetos pessoais em cima das mesas. Em seguida, pediu que a professora recolhesse os aparelhos enquanto ele ficava parado na porta da sala.

