Filho do presidente do TJ-PI apresenta “evolução clínica satisfatória”, diz boletim médico

O advogado André de Almeida Sousa e Silva, filho do presidente do Tribunal Justiça do Piauí (TJ-PI), Hilo de Almeida, apresentou uma evolução clínica satisfatória nesta quinta-feira (23), segundo o boletim médico emitido pelo Hospital Universitário da UFPI. Ele realizou uma cirurgia na tarde desta quarta-feira (22) devido à gravidade do quadro de saúde.



(Foto: Reprodução/redes sociais)

Ainda segundo o boletim médico, o estado de saúde de André de Almeida ainda exige cuidados de terapia intensiva. O advogado realizou exames complementares que testaram um bom resultado pós-operatório, e que, no momento, não há indicação de novas internações. Ele deve permanecer na UTI para tratamento intensivo de saúde.



André de Almeida Sousa e Silva, de 37 anos, foi baleado na madrugada de quarta-feira (22), na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. Ele estava em um bar quando foi baleado no rosto. O advogado foi trazido em estado grave para Teresina, onde deu entrada no HU com múltiplas fraturas e foi submetido à cirurgia. A vítima chegou em coma induzido e respirando por aparelhos.



