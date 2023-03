Filho do presidente do TJ-PI apresenta melhora e médicos do HU reduzem sedação

O Hospital Universitário (HU) atualizou o boletim médico do estado de saúde de André de Almeida, filho do presidente do TJ-PI, Hilo de Almeida. De acordo com a nota, o paciente “apresenta evolução clínica estável”. Ainda segundo o HU, os médicos decidiram “reduzir a sedação dada a melhora dos exames. Em tempo, será submetido a uma intervenção oftalmológica”.

Apesar da melhora, o quadro clínico do advogado ainda requer que ele permaneça em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ainda não há uma previsão de alta para o paciente. E as investigações sobre as causas do disparo seguem com a Polícia Civil. Até o momento, o que se sabe é que o uso do banheiro de um bar localizado na avenida São Sebastião, em Parnaíba, deu início a discussão que terminou com advogado.

Essa foi a versão apresentada pelo acusado do crime Jefferson da Silva Cruz, preso na noite desse sábado (25). Em depoimento na Central de Flagrantes de Parnaíba, Jefferson disse que estava no banheiro quando o advogado chegou e teria forçado a entrada no local. Após o início da discussão, o advogado teria mandado ele calar a boca. Nesse momento ele teria sacado a arma e efetuado o disparo.

“O desentendimento foi no banheiro, porque ele quis entrar e eu estava na minha privacidade. Ele mijou do lado de fora mostrando para todo mundo. Uma amiga minha foi lá conversar com ele. Aí eu fui lá buscar minha amiga e ele mandou eu calar a boca. Eu disse que não ia calar não, aí ele veio para cima de mim me agredindo, ele e outro. Eu não tinha o que fazer”, disse.

