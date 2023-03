Greve do transporte público em Teresina pode iniciar na quarta-feira (08)

A greve dos motoristas e cobradores de ônibus de Teresina deve iniciar a partir da próxima quarta-feira (08). É isso o que afirma o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte (Sintetro), Antônio Cardoso. Amanhã (07), a categoria terá uma assembleia com participação do secretário municipal de Governo, Michel Saldanha, para discutir a crise do transporte e tentar chegar a uma solução. Mas caso esse entendimento não ocorra, já na quarta (08), a categoria deve parar de maneira geral.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

Os motoristas e cobradores estão reunidos nesta manhã (06) com diversas outras categorias em um protesto em frente à Câmara Municipal de Teresina e à Assembleia Legislativa do Piauí. Tramita na Assembleia em caráter de urgência um projeto de lei de autoria do Executivo Estadual que prevê a aplicação de medidas no sentido de amortizar a dívida da Prefeitura com as empresas de ônibus e, quem sabe assim, melhorar a qualidade do serviço prestado.

Os motoristas e cobradores pretendem, com o ato de hoje, pressionar os vereadores e deputados para que essas medidas sejam aprovadas o quanto antes e se tornem lei aplicável. “Queremos que os deputados pressionem os vereadores dos seus partidos para que se resolva essa situação com o possível afastamento do prefeito, já que ele não apresenta nenhuma solução. Amanhã tem uma conversa que será conduzida pelo secretário Michel Saldanhã e caso ele não convença a categoria, na quarta-feira estaremos de greve por tempo indeterminado e não tão pacificamente, porque já estamos cansados disso”, desabafa Cardoso.





