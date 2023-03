Greve no transporte: Strans solicita ao MPT que 70% da frota circule nos horários de pico

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) vai solicitar nesta terça-feira (14) ao Ministério Público do Trabalho (MPT) que determine ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí (Sintetro) o cumprimento da frota mínima durante o período de greve, para manter o funcionamento de ônibus com 70% da frota circulando nos horários de pico.

Isso quer dizer que, 70% da frota deve ser circular entre 6h às 9h e de 17h às 19h, com 30% dos veículos rodando nos demais horários, assim como nos finais de semana. De acordo com o órgão, a decisão se dá para garantir o retorno da prestação dos serviços de transporte coletivo urbano regular de Teresina, considerado um serviço essencial.

A Strans informou ainda que continuará a cadastrar veículos para o transporte alternativo enquanto durar a greve do serviço de transporte coletivo urbano de Teresina, assim como continuará a fiscalizar o cumprimento das operações. Na falta de ônibus coletivos, a Strans cadastrou 100 veículos alternativos.

Mas o que os teresinenses reclamam é que esses carros não foram distribuídos igualmente entre as zonas e os bairros. Regiões como o bairro de Fátima e o bairro Ininga, na zona Leste, encontram-se completamente sem ônibus há dois dias.

Greve segue sem previsão de fim

A greve dos motoristas e cobradores de ônibus de Teresina entrou em seu segundo dia nesta terça-feira (14). O movimento segue sem previsão de fim após a categoria rejeitar a proposta de reajuste de 6% oferecido pelo Setut e dizer que não irá mais negociar com os empresários. Os trabalhadores esperam agora que a Prefeitura faça alguma proposta para tentar ao menos suspender a greve até o fim deste mês.

Com informações da STRANS