"Não iremos negociar com o Setut”, diz Sintetro; greve continua por tempo indeterminado

Após manifestação dos trabalhadores do transporte público de Teresina que ocorreu na manhã desta segunda-feira (13), o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Empresas de Transportes (Sintetro), Antônio Cardoso, afirmou em entrevista ao Portal O Dia que a categoria "não irá mais negociar com o Setut”.

Os motoristas e cobradores rejeitaram a proposta que foi apresentada pelo Setut na reunião ocorrida na semana passada no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). No documento, os empresários propuseram aumentar em 6% o salário, o tíquete alimentação e o auxílio saúde pago aos profissionais.

“É um grande descaso. Não iremos mais negociar com com o Setut enquanto não tiver uma proposta convincente para a categoria para que seja resolvido um problema não só nosso, mas da população”, disse Cardoso.

Durante o ato, a categoria aguarda um posicionamento por parte do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, o que não ocorreu. Dessa forma, a greve continua por tempo indeterminado.



O Outro lado

A equipe de reportagem O DIA procurou a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) para obter posicionamento a despeito da greve do transporte público de Teresina. Em nota, a entidade afirmou que está cadastrando veículos alternativos para suprir a demanda de transporte durante a greve e que é de competência dos consórcios disponibilizar a porcentagem mínima de 30% dos ônibus, seguindo o que determina a legislação.

O Portal O DIA também procurou o SETUT, porém até o fechamento desta matéria não obteve retorno. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.

