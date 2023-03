Motoristas e cobradores percorrem ruas do Centro e fazem ato em frente à Prefeitura

Motoristas e cobradores de ônibus fazem um ato percorrendo as ruas do Centro de Teresina para chamar atenção da população e da Prefeitura para a situação de greve geral do transporte, que se iniciou nesta segunda (13). A categoria está concentrada em frente ao Palácio da Cidade onde espera ser recebida pelo prefeito, Dr. Pessoa, para saber o que ele tem a propor para cessar a paralisação por tempo indeterminado dos ônibus.



Leia também: Greve: passageiros reclamam da demora de vans e ligeirinhos no 1º dia sem ônibus

Os trabalhadores rejeitaram a proposta que foi apresentada pelo Setut na reunião ocorrida na semana passada no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). No documento, os empresários propuseram aumentar em 6% o salário, o tíquete alimentação e o auxílio saúde pago aos profissionais. Para o presidente do Sintetro, Antônio Cardoso, a proposta é falaciosa.



Foto: André dos Santos/O Dia

“Temos hoje um tíquete alimentação de R$ 170,00, um auxílio saúde de R$ 60,00 e o salário maior, que é o de motorista, de R$ 2 mil. Em cima da proposta de 6%, que é o ganho real que eles falam, o tíquete alimentação vai para R$ 180, o auxílio saúde vai para R$ 63 e o reajuste salarial será só de R$ 120,00. Aí eles arredondaram isso e colocaram R$ 80 de auxílio saúde e R$ 200 de tíquete alimentação, além dos 6% de reajuste no salário, que não dá para nada”, explicou Cardoso.

Leia também: Transporte: 100 veículos foram cadastrados para rodar na greve; meta da STRANS era 254

O presidente do Sintetro disse que teve uma conversa com o prefeito Dr. Pessoa e que ele se comprometeu a encontrar uma alternativa para tentar suspender a greve do transporte público até pelo menos o fim deste mês. A categoria hoje se reúne na porta da Prefeitura para conversar novamente com o chefe do Executivo Municipal e também o secretário municipal de Governo, Michel Saldanha, para que eles apresentem o que pretendem fazer e os trabalhadores avaliem.



Foto: André dos Santos/O Dia

Além dos motoristas e cobradores, também participam do ato membros da Comissão de Transportes. A entidade, que busca melhorias no sistema de transporte da capital, cobra o pagamento dos trabalhadores e a volta imediata dos ônibus às ruas.

“Reivindicamos para quem está com a caneta que faça esse pagamento, porque a Comissão vem há muito tempo trabalhando pela mobilidade urbana, revitalização de asfalto, construção de paradas, pela revitalização das paradas já existentes, colocação de placas para turistas e transporte público de qualidade. Temos aí também o incentivo do Governo com a isenção do ICMS e do IPVA para as empresas, então temos que resolver logo isso de uma vez, porque só quem sofre é a população”, finaliza Albertino Cardoso, representante da zona Norte na Comissão de Transporte de Teresina.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no