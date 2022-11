Homem grava vídeo soltando foguete em recinto de onça no Zoobotânico de Teresina

Um homem identificado como W.P. gravou um vídeo onde aparece soltando um foguete ao lado do recinto da onça pintada, Tupã, no Zoobotânico de Teresina. O caso ocorreu nesta quarta-feira (23) e foi denunciado pelo ambientalista e jornalista Dionísio Carvalho.



Leia também: Lei proíbe soltar fogos de artifício com efeitos sonoros no Piauí

O vídeo foi publicado nas redes sociais do suspeito, que devido à repercussão, fechou o perfil. W.P. aparenta não ser da capital, pois na descrição de sua conta há “no momento em Teresina”.



Segurando um foguete e um caderno, o suspeito posiciona a câmera e grava em frente ao recinto. No vídeo, o homem fala como se estivesse dando instruções aos seguidores. Depois, ele acende o foguete e joga próximo ao local onde está a onça pintada.



(Foto: Reprodução/redes sociais)

“Eu sou da pior capital do Nordeste, estou aqui no Zoobotânico. Ali está minha bicicleta e mais lá de trás está a onça pintada... E três, aqui você vai aprender de tudo um pouco, entendeu, nessa.. entendeu”, diz W.P.



Dionísio Carvalho denunciou a ação em sua rede social na tentativa de localizar o paradeiro de W.P. e o caso está sendo acompanhado pelo Batalhão da Polícia Ambiental (BPM). “A gente vai denunciar quem soltar foguete na cidade e a polícia está autuando, podendo a pessoa levar multa”, enfatizou o ambientalista.



O jornalista destacou ainda que uma campanha está sendo feita para barrar a venda de fogos de estampidos e de artifícios, uma vez que esses artefatos afetam diretamente grupos sensíveis, como animais, crianças, autistas e idosos. “Nós da Associação Prismas atendemos diversos autistas e estamos distribuindo abafadores porque sabemos que tem gente que ainda solta foguete”, completou.



Leia também: Expoapi: cavalos se assustam com fogos, fogem e são atropelados na BR-343

MPPI recomenda proibição de queima e soltura de fogos de artifício e estampido

O Ministério Público do Piauí e o Procon estão fazendo uma ação visando prevenir a poluição sonora decorrente da queima de fogos de artifício barulhentos na cidade de Teresina, inclusive durante os jogos da Copa do Mundo e nas festas de final de ano.



Em cumprimento da Lei Estadual nº. 7.643/2021, os órgãos visam coibir o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampido e de artifício, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o território do estado do Piauí, em recintos fechados e abertos, áreas públicas e locais privados. O art. 2º da mesma lei dispõe que a proibição é para pessoas físicas e jurídicas, havendo, inclusive, previsão de multa pelo descumprimento da determinação legal.



O Procon atuará na fiscalização da venda e armazenamento de fogos de artifício e estampido, visando à proteção e defesa dos consumidores, adotando as medidas devidas, inclusive com aplicação de multa e/ou outras penalidades administrativas mais graves.



Leia também: Fogos de artifício podem prejudicar a saúde do animal, alerta veterinária

O descumprimento acarretará ao infrator a imposição de multa no valor de R$ 1,5 mil para pessoa física e R$ 2 mil para pessoa jurídica, valor que será dobrado na hipótese de reincidência, entendendo-se como reincidência o cometimento da mesma infração num período inferior a 60 dias.

O montante arrecadado com a aplicação da multa será revertido em favor de programas voltadas à proteção de animais, salvo quando, a critério do poder executivo estadual, comprovar-se a necessidade do valor para outra finalidade.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no