Hospital do Dirceu: SAAD Centro ficará responsável por reforma, que deve durar 30 dias

A Prefeitura de Teresina iniciou nesta terça-feira (28) a reforma da ala de repouso feminino do Hospital do Dirceu, que teve uma área em atingida por um incêndio no dia 19 de março. As obras ficarão sobre responsabilidade de Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD Centro).

Foi firmado um convênio entre a SAAD Centro e a Fundação Municipal de Saúde (FMS) para a realização da obra. Ainda de acordo com a Superintendência, a obra será executada no prazo de 30 dias. O hospital do Dirceu está fechado para atendimento ao público desde o ocorrido. Nenhum paciente, acompanhante ou servidor saiu ferido no incidente.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



Estavam no hospital 46 pacientes com seus acompanhantes além de 47 servidores. Todos foram imediatamente retirados da unidade de saúde. 13 pacientes estavam em situação de alta médica e 33 foram transferidos para outras unidades de saúde de Teresina.

(Foto: Ascom / FMS)



Mudança no atendimento

Os atendimentos ambulatoriais que estavam agendados para o Hospital do Dirceu foram remanejados para outros seis locais e começam nesta segunda-feira (27) . Os locais serão na Maternidade Wall Ferraz, Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo, Hospital do Parque Piauí e nas UBS Carlos Alberto, Renascença e Gurupi.

Quanto aos atendimentos de urgência os usuários são orientados a se dirigirem preferencialmente à UPA Renascença, Hospital do Monte Castelo ou UPA Satélite.

Com informações da PMT

