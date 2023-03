Janaína Bezerra é lembrada em ato silencioso contra feminicídios em frente à UFPI

Um ato silencioso contra os crimes de feminicídios no Piauí foi realizado na manhã desta quarta-feira (08) em frente à entrada principal da Universidade Federal do Piauí (UFPI). O manifesto foi feito neste local devido ao caso Janaína Bezerra, estudante de Jornalismo que foi morta dentro do Campus Petrônio Portela, após uma calourada realizada no Centro de Ciências da Natureza (CCN).

O ato foi realizado pelo Fórum de Mulheres Piauienses (FMPI). Foram colocadas 18 cruzes no canteiro central da entrada do campus. Todas as cruzes possuíam o nome de Janaína, e a data em que ela foi morta: 27 de janeiro. “Esse ato é para fazermos uma reflexão, sobre os casos de feminicídio, que tem acontecido em nosso Estado. Mais especificamente o caso bárbaro da Janaína Bezerra. Queremos conscientizar a sociedade por mais respeito às mulheres”, disse Tatiane Cardoso, que realizou o evento.

O manifesto simbólico contou com a presença de cerca de 10 mulheres que buscaram também relembrar o crime bárbaro, pedindo por justiça. “Que a morte de Janaína não caia no esquecimento, não fique impune. E que crimes como esse não ocorram com outras mulheres”, complementou Tatiane.

O Fórum de Mulheres Piauienses (FMPI) é um grupo que discute ações, políticas e formas de prevenção de violência contra a mulher. A entidade está disponível para mulheres que queiram contribuir. As formas de contato são o Instagram, que é @fmpi e também pelo telefone (86)98848-1190.

