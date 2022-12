Lojas do Centro abrem das 8h às 18h nesta sexta, mas devem fechar durante jogo do Brasil

O comércio de Teresina funciona normalmente nesta sexta-feira (09), apesar da transferência do feriado do Dia de Nossa Senhora da Conceição, de quinta para hoje, por meio de decreto. Assim, as lojas comerciais do Centro de Teresina e dos bairros abrem em horário normal, das 8h às 18h. Porém, devido ao Jogo do Brasil, que acontece às 12h, alguns estabelecimentos poderão fechar. Essa decisão ficará a cargo de cada estabelecimento.

De acordo com o Sindicatos dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI), a expectativa é de que os consumidores aproveitem o dia para adiantar as compras de natal, já que faltam poucos dias para as tradicionais festividades de final de ano.



(Foto: Arquivo ODIA)

A expectativa é de as vendas tenham maior crescimento agora no mês de dezembro, melhor data para o comércio varejista, uma vez que o 13º salário já começou a ser pago.



Tertulino Passos, presidente do Sindilojas/PI reforça o convite para que as pessoas possam ir às compras. "As lojas já estão abastecidas de novidades e funcionarão normalmente no feriado, então você pode se organizar dentro do melhor horário que lhe convém para ir às compras e aproveitar para fazer suas compras de Natal", ressaltou.



A movimentação no varejo também fortalece o mercado de trabalho. E quem busca uma vaga de emprego deve ficar atento às oportunidades. Segundo o presidente do Sindilojas/PI, haverá um aumento no número de contratações temporárias neste final de ano.



“Foram abertas 2.000 vagas de empregos temporários em Teresina e esperamos ter um retorno satisfatório neste o final de ano, para que estes empregos temporários tornem-se efetivos em 2023″, finalizou Tertulino Passos.



