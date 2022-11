Mais de 200 escolas da rede municipal encerrarão ano letivo de 2022 só em 2023; entenda

Para garantir o cumprimento dos 200 dias letivos assegurados por lei aos alunos, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) anunciou mudanças no calendário de aulas de 2022. Os 171 Centros Municipais de Educação Infantil e as 150 escolas de Ensino Fundamental encerrarão as aulas em datas diferentes, por conta da greve dos professores que durou 213 dias, indo desde o dia 07 de fevereiro até 8 de setembro de 2022.

Por conta disso, 117 unidades de ensino encerram o ano letivo até o dia 31 de dezembro; já os alunos de 38 unidades da Rede Municipal terão o semestre estendido até o final de janeiro; enquanto 166 seguirão com aulas até o dia 28 de fevereiro de 2023. “As escolas que encerrarão suas aulas até janeiro, retornam no dia 06 de março. Já aquele grupo que deve estender o ano letivo até fevereiro, volta à sala de aula no dia 03 de abril”, explica Dayane Martinelle, da Divisão de Inspeção Escolar da Semec.

Nouga reconhece prejuízo ao ano letivo de 2024

O Secretário de Educação do município, Nouga Cardoso, já havia confirmado, em entrevista ao Portal O Dia, que o calendário escolar da capital estará prejudicado até 2024 . O gestor havia antecipado que o ano letivo de 2022 só terminaria em 2023. Já o ano letivo de 2023 provavelmente só terminará em 2024.

Relembre a paralisação

A crise na educação de Teresina teve seu início no dia 07 de fevereiro, quando os professores da rede municipal deflagraram uma greve cobrando o pagamento do reajuste salarial linear de 33,23%, conforme Lei Federal, porém a Prefeitura concedeu apenas 16% de reajuste aos educadores.

A paralisação só foi encerrada no dia 8 de setembro, quando o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm) suspendeu a greve dos professores da rede municipal de ensino após um julgamento do TCE, que reconheceu a obrigatoriedade dos municípios piauienses de pagarem o piso nacional da educação para os professores.

