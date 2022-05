Obra do viaduto do Mercado do Peixe deve ser concluía este ano, diz Elmano

A obra do viaduto do Mercado do Peixe, na zona Sudeste de Teresina, deverá ser concluída até o final deste ano, garantiu nesta segunda-feira (25/04) o senador Elmano Férrer (Progressistas), autor da emenda de R$ 30 milhões para a execução dos serviços. Os trabalhos no local foram paralisados em setembro do ano passado após problemas com a empresa.

“Ali foi problemas da empresa. É uma empresa paranaense, que já em uma tradição de trabalho para o Governo Federal de mais de 40 anos. Ela prestou serviço através do DNER, que foi sucedido pelo DNIT, e essa empresa veio a enfrentar essa situação delicada de pré-falimentar. Agora, parar uma obra como a paralisação aqui alegando problemas de natureza da pandemia que tivemos uma interrupção da construção civil. Mas não justiça. A obra era para está pronta”, explicou o senador.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Elmano comentou que não faltaram recursos para a obra e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) recebeu o valor necessário para a construção. “Queremos concluir rapidamente o viaduto do Mercado do Peixe. A sociedade está muito irritada com isso e eu também", disse.

A obra do viaduto teve início de 2019. As intervenções causaram transtornos aos condutores que utilizam a via para acesso a bairro da capital, o que foi ampliado com a paralisação. No local, motoristas reclamam de buracos, transito lento e falta de sinalização.

