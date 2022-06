Pacientes relatam dificuldades em realizar testes de covid nas UBS de Teresina

Dificuldade para conseguir fazer o teste de covid e demora no recebimento dos resultados. É esta a realidade relatada por teresinenses com sintomas de síndrome gripal que precisaram se testar para saber se haviam ou não sido infectados pelo coronavírus na última semana. A reportagem do Portalodia.com foi procurada por moradores de dois bairros da zona Leste de Teresina reclamando da burocracia para conseguir fazer o teste. Um deles desistiu de tentar o diagnóstico pela rede pública de saúde e teve que recorrer à rede privada.



Na semana passada, a moradora Lorena Santos, moradora do Vale do Gavião, começou a sentir sintomas de síndrome gripal e decidiu procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de seu bairro para passar por consulta médica e fazer o teste na última quinta-feira (16). No entanto, ao chegar na UBS, foi informada de que não haviam mais testes disponíveis e foi orientada a procurar atendimento em outra unidade.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Lorena, então, procurou a UBS do Planalto Uruguai junto com o marido e o filho, mas lá também não conseguiu atendimento nem fazer o teste. “A gente chegou lá e eu disse o que estava sentindo, mas disseram que para me atender precisavam de um papel assinado pela minha agente de saúde. Eu falei que não tinha papel nenhum e me informaram que não iam poder me consultar nem fazer teste porque eu não moro no Planalto Uruguai e lá só atendem aos moradores daquele bairro”, relata Lorena.

Desistindo de tentar fazer o teste na rede pública municipal, ela procurou testagem na rede privada e acabou recebendo o diagnóstico positivo para covid-19 somente dias depois de ter sentido os primeiros sintomas. O filho de Lorena também positivou.

Mas a situação dela não é a única. O atendimento setorizado por bairros e ruas nas UBS de Teresina também causou transtorno para Luísa Alves, moradora do bairro Planalto Ininga. Ela conta que procurou a Unidade de Saúde do bairro na última sexta-feira (17), chegou a ser atendida pelo médico, fez o teste de covid, mas o resultado não saiu na hora.

“Me disseram que o teste só ia sair o resultado na segunda-feira. Eu procurei a UBS na tarde da sexta, porque sabia que se eu fosse pela manhã não seria atendida. Lá no meu bairro, a rua onde moro tem atendimento somente pela tarde. Não sei se o horário em que procurei atendimento colaborou para a demora na análise da amostra e o resultado do teste, mas eu saí do atendimento sem saber se estava ou não com covid. Esperava que já saísse de lá sabendo o que eu tinha”, explicou Luísa.



Foto ilustrativa: O Dia

Essa burocracia para fazer teste de covid e a dificuldade em conseguir um exame vem sendo registrada nas UBS de Teresina há semanas. No ia 09 de junho, o Portalodia.com visitou algumas unidades de saúde na capital e constatou que os testes não estavam sendo feitos porque, segundo as equipes, não houve treinamento por parte da Fundação Municipal de Saúde (FMS) para isso.

Na ocasião, a FMS informou que encaminharia as denúncias para o setor responsável para apurar a situação mas destacou que todos os funcionários e UBS que fazem teste de covid em Teresina receberam treinamento.

Sobre os relatos dos moradores do Vale do Gavião e do Ininga, a Fundação Municipal de Saúde disse que a orientação é que o usuário procure a unidade que faz parte do seu território e que de preferência a equipe que já o assiste atenda e acompanhe o caso. Isso facilita o acompanhamento do paciente e evita o distanciamento do usuário com o profissional com o qual ele é vinculado.

Com relação à falta de testes na UBS do Vale do Gavião, a FMS disse que há testes em estoque e que não justifica as unidades estarem sem insumos. O coordenador da UBS deve fazer o pedido de novos testes ao setor competente da Fundação. Já no que diz respeito à demora no resultado dos testes, o órgão informou que os testes rápidos saem em 15 minutos, mas que testes RT-PCR, que são encaminhados para análise no Lacen, demoram alguns dias para sair. Isso depende da demanda no Laboratório Central.

