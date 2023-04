Parte do teto do HUT desaba após fortes chuvas em Teresina; veja vídeo

Após as fortes chuvas que atingiram a cidade de Teresina na noite deste domingo (02), parte do teto do Hospital de Urgência de Teresina (HUT) desabou.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o teto rompeu após grande vazamento de água. Veja o vídeo:

De acordo com a direção do HUT, o problema ocorreu devido à pressão da água, que causou o rompimento de uma tubulação localizada na Central de Esterilização do hospital. Apesar do estrago, nenhum paciente foi atingido.

A direção ressalta que o setor de manutenção foi imediatamente acionado para a realização dos reparos necessários. Além disso, uma equipe técnica tem realizado revitalizações preventivas no Hospital para evitar maiores danos.



Veja a nota do HUT na íntegra:

