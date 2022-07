Ponte da UFPI: assinatura de contrato com empresa é adiada; só 17% da obra foi concluída

A Prefeitura de Teresina cancelou a assinatura do contrato para a retomada da obra da Ponte João Claudino Fernandes, mais conhecida como Ponte da UFPI, que estava prevista para acontecer nesta quarta-feira (27). A empresa que ganhou a licitação e que é a responsável pela obra é a Consórcio Construtor Teresina.

Prefeitura de Teresina não tem data para retomada da obra da Ponte da UFPI

Em março, nível do Rio Poti subiu e carregou parte da estrutura da ponte da UFPI



De acordo com as informações repassadas pela Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD Norte) o motivo do adiamento da solenidade de assinatura do contrato seria por conta da “empresa ainda estar organizando alguns documentos. Após a documentação estar toda regularizada, aí haverá a assinatura, com uma solenidade”. Os trabalhos na ponte estão parados desde 2020 e tinham previsão de entrega para este ano.

(Foto: Divulgação / SAAD Norte)



Porém até agora, apenas 17% dos serviços na Ponte da UFPI foram concluídos e o valor atual da obra é de R$ 41.431.514,19. A ponte vai ligar a zona Leste à zona Norte de Teresina. Enquanto a obra não avança na parte física, a SAAD Norte procede com as negociações para desapropriação das famílias que moram no entorno da Ponte da UFPI e com a limpeza constante no local.

Ainda segundo a SAAD Norte, não há nova data definida para a assinatura do contrato.