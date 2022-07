Prefeitura de Teresina não tem data para retomada da obra da Ponte da UFPI

A retomada das obras da Ponte da UFPI, na zona Norte de Teresina, ainda não tem data para ocorrer. Paralisada com apenas 17% da execução do serviço, a ponte que vai homenagear o empresário João Claudino Fernandes é aguardada pelos moradores para interligar e reduzir o trajeto entre as zonas Leste e Norte da Capital. Os trabalhos estão parados desde 2020 e tinha previsão de entrega para este ano.

A Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) da zona Norte explicou nesta quinta-feira (07/07) que um novo Termo de Homologação foi assinado na segunda-feira (05/07) para que o Consórcio Construtor Teresina possa assumir e prosseguir com os trabalhos.

Foto: Divulgação / SAAD Norte

O superintende da SAAE Norte, Daniel Carvalho, porém, não soube precisar um prazo para a retomada dos serviços. O gestor se reservou a dizer que em breve a obra deverá ser tocada por uma nova empresa.

“Temos acompanhado essa obra desde que chegamos à SAAD Norte. A empresa anterior desistiu e aí necessitamos retomar todo o processo burocrático, com nova licitação e atualização de planilha de valores. Agora temos uma empresa vencedora do certame e iremos dar a ordem de serviço o mais breve possível para que seja retomada”, disse.

A Prefeitura de Teresina enfrenta diversos problemas para tocar a obra orçada em R$ 41.431.514,19. Além de sofrer com a desistência da empresa vencedora, o que paralisou a obra, a gestão agora tentar avançar na desapropriação de 40 famílias da região. Em março, a cheia do Rio Poti carregou parte da estrutura usada na obra.

Dr. Pessoa reconhece obra lentas em Teresina

O prefeito de Teresina Dr. Pessoa reconheceu recentemente que as obras da prefeitura seguem em ritmo lento . A insatisfação de Dr. Pessoa foi demostrada em público durante solenidade oficial do lançamento do Programa Orçamento Popular no Palácio da Cidade na quinta-feira (30/06). Ele desferiu críticas ao secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Teresina, Edmilson Ferreira.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“Ao meu estilo, que é ser verdadeiro, está andando algumas coisinhas. Eu estou indo para destravar”, comentou. “Está evoluindo para melhor. Precisa melhorar, mas está evoluindo”, afirmou sobre as obras de sua gestão.

