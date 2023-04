Ponte da UFPI: prefeitura remarca entrega para junho de 2024

A obra da Ponte João Claudino, conhecida como Ponte da Universidade Federal do Piauí (UFPI, teve sua entrega adiada para Junho de 2024. Inicialmente, a nova ponte estava prevista para ser concluída em abril do próximo ano, no entanto, os serviços foram suspensos devido às fortes chuvas que vêm ocorrendo em Teresina nos últimos três meses.

De acordo com o superintendente Welton Bandeira, da Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Norte, por conta do grande volume de água no Rio Poti, a continuação da obra foi dificultada. Porém, os serviços serão retomados nos próximos dias. “Ficou totalmente inviável aos trabalhos, mas já estamos nos organizando para o reinício, em breve”, disse.

(Foto: Reprodução/Prefeitura de Teresina)

A ponte que vai homenagear o empresário João Claudino Fernandes foi iniciada ainda em 2020, mas enfrentou problemas com a antiga empresa contratada, que desistiu do projeto, o que acabou paralisando os serviços.

Após a nova licitação, assinada em janeiro deste ano, a obra ficou sob responsabilidade da empresa Consórcio Construtor Teresina. Até agora, apenas 17% dos serviços foram concluídos.

A ponte da UFPI deve custar em torno de R$ 41 milhões e fará ligação entre os bairros Água Mineral, na zona Norte, à UFPI, no bairro Ininga, zona Leste de Teresina. “A nova ponte tem uma grande importância para a zona Norte. Vamos construir um novo corredor de veículos, motos, pedestres. É a solução para desafogar o trânsito daquela região”, destaca o superintendente Welton Bandeira.

