Prefeitura de Teresina diz que alagamentos na zona Leste são provocados por lixo irregular

Os alagamentos registrados nos primeiros dias deste ano na zona Leste de Teresina foram provocados pelo descarte irregular de lixo por parte de populares e até empresas da construção civil. Isso é o que defende o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEMDUH), Edmilson Ferreira.

O gestor disse que um dos pontos críticos é o Ponto de Recolhimento de Resíduo (PRR) 26, localizado no Bairro São Cristóvão, zona Leste de Teresina, próximo à Praça do Prefeito. Edmilson afirmou que o lixo descartado de forma irregular é levado no momento das chuvas e acaba entupindo galerias e bueiros.

“É uma situação preocupante. A Prefeitura já fez a limpeza, mas a população continuou jogando lixo e agora, com as chuvas, o lixo se espalhou e alagou algumas ruas próximas. É uma questão que gera transtornos e é prejudicial à saúde da própria população”, alerta o secretário da SEMDUH, Edmilson Ferreira. Uma das ruas atingidas por alagamento foi a Professor Mário Batista, no Bairro São Cristóvão.

O gestor alerta que as pessoas que forem flagradas poderão pagar multa que chega a R$ 4 mil. Ele pede ainda que a população denuncie os casos.

“Temos vários pontos da cidade nessa situação. A gente limpa e a população volta a jogar lixo. Estamos investigando essa conduta. Nesse ponto do São Cristóvão, temos um PRR a alguns metros e mesmo assim fazem descarte irregular. Temos informações que até construtoras estão descarregando lixo lá. Precisamos barrar esse comportamento e vamos multar os infratores”, destaca Edmilson Ferreira.

A multa para quem pratica descarte irregular de lixo varia de R$ 407 a R$ 4.070, dependendo da gravidade, da quantidade e da frequência. Os flagrantes devem ser enviados para o whatsapp do Programa Lixo Zero: 86 9.9402-3074.

