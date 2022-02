Prefeitura de Teresina volta atrás e decreta ponto facultativo de três dias no Carnaval

A nova determinação revoga o decreto anterior que suspendia o ponto facultativo e determinava que todos os servidores municipais (nos regimes de trabalho presencial e remoto) trabalhariam durante o período carnavalesco.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

O Governo do Piauí já havia decretado, na última segunda-feira (21), o ponto facultativo durante o Carnaval 2022. Assim como a decisão vale para a segunda-feira (28), terça-feira (01) e quarta-feira de cinzas (02) até o meio-dia, e se aplica a todos os órgãos da Administração Pública Estadual direta, indireta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Piauí.