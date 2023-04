Prevista para ser entregue há 7 meses, obra do viaduto do Mercado do Peixe está parada

Prevista para ser entregue em setembro de 2022, a obra do Viaduto do Mercado do Peixe está parada em Teresina e sem previsão de conclusão, mais uma vez. Como se não bastassem o atraso na entrega do viaduto à população, quem precisa passar pelo entorno da obra, encontra muitos buracos, trânsito lento e falta de sinalização. A obra teve início de 2019 e é executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A construção já foi paralisada outras vezes por falta de estrutura das empresas que venceram a licitação. O valor total investido estava estimado em cerca de R$ 80 milhões. A paralisação e o consequente abandono da obra trazem efeitos diretos na vida dos condutores de veículos que transitam pelo local.

É o caso do seu Antônio, que passa de moto e teme os buracos, que já danificaram até carros no local. “A dificuldade aqui é horrível. Às vezes dá problema na minha moto e se quebrar, a Prefeitura não vai pagar não”, disse o porteiro. Outra pessoa que também passa de moto pela região, o chefe de cozinha Edilson Marques tem a sorte de nunca ter caído em um dos buracos, mas conhecem quem já teve prejuízo por conta do abandono das vias próximas ao viaduto.

“Uma colega minha caiu aqui de carro, naquela última chuva de sexta feira e que alagou tudo e teve um prejuízo de mil e poucos reais. Era a noite, e ainda tinha o risco de assalto. Passo todo o dia aqui e há anos esse mesmo problema. Nunca acaba”, disse, preocupado.

Os condutores de carros, como o vendedor Antônio Sales, também temem prejuízos aos veículos com a buraqueira. “É arriscado colocar o carro aqui. Passo todo dia, mas se pudesse, não passaria”. O viaduto do Mercado do Peixe faz parte de um complexo viário que prevê a duplicação de 5.2 quilômetros da rodovia entre a ladeira do Uruguai e a ponte sobre o rio Poti. O projeto estabelece ainda a construção de mais três viadutos.

O que diz o DNIT e a SAAD Sudeste

Procurada pela reportagem, o DNIT não respondeu nossos questionamentos acerca dos motivos da paralisação da obra e uma possível data de entrega. O espaço segue aberto para esclarecimentos. Já a Eturb, responsável pelo asfaltamento das vias ao redor do viaduto, informou por meio de nota “que a Coordenação Especial de Asfaltamento já tem ciência da demanda e irá intervir para recuperar o ponto de acesso à Av. Agostinho Pinto e Av. dos Ipês”.



