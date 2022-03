Combustíveis: 14 postos são autuados pelo Procon por aumento antecipado

Em Teresina, 14 postos de combustíveis foram autuados por aumento antecipado dos preços dos combustíveis após fiscalização do Procon na manhã desta sexta-feira (11). Ao todo, 40 postos foram fiscalizados pelo órgão de defesa do consumidor em todas as zonas da capital.

Segundo o chefe da Secretaria de Fiscalização do Procon, Arimatéa Marques, o órgão recebeu um elevado número de reclamações sobre o aumento repentino no valor da gasolina em diversos postos de Teresina após a Petrobras anunciar um novo reajuste a partir de hoje.

Além do aumento, o Procon também constatou que três postos de Teresina estavam dificultando o abastecimento. "Constatamos que os postos não forneciam o combustível para o consumidor informando que não tinha estoque, informações que não foram comprovadas por nota fiscal", destacou.

Foto: Jorge Machado/O Dia

Durante as fiscalizações, os fiscais do Procon analisaram dados de notas fiscais das bombas para que se observasse a margem de alterações dos últimos três dias. Os estabelecimentos autuados estão passíveis à aplicação de multa que varia entre 600 e 10 milhões de reais e têm o prazo de 15 dias para apresentarem defesa.



Reajuste

Ontem, a Petrobras anunciou um novo reajuste no preço dos combustíveis. A partir de hoje, a gasolina passa a ser vendida para as distribuidoras de R$ 3,25 por R$ 3,86 por litro, um reajuste de 18,8%. Já o diesel passa a ser vendido de R$ 3,61 por R$ 4,51 por litro, um aumento de 24,9%.



Devido ao novo reajuste, a estimativa é de que, em Teresina, o aumento para o consumidor final seja em torno de R$ 1,00, com a gasolina comum chegando a R$ 8,00 nas bombas.



Fiscalizações do Procon

Essa é a segunda fiscalização do Procon provocada pelo aumento abusivo dos preços dos combustíveis em menos de um mês. No final de fevereiro, o Procon constatou variações de preço entre setenta centavos a um real em 12 postos fiscalizados.

Sindipostos

Segundo o Sindicato dos donos de Postos de Combustíveis do Piauí (Sindipostos), o preço final do combustível é decorrente da decisão individual dos postos.

















