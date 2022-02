Professores decidem continuar acampados na porta da Câmara em protesto até sexta

Os professores da rede municipal de ensino de Teresina decidiram continuar acampados na porta da Câmara Municipal até a próxima sexta-feira (18). A categoria reivindica o pagamento linear do reajuste salarial de 33,23% conforme o piso nacional a todos os profissionais da educação. É que o projeto de lei enviado pelo prefeito Dr. Pessoa (MDB) à Câmara concede este reajuste de forma escalonada e no primeiro momento apenas aos professores Classe Auxiliar VI, ou seja, só 15 profissionais. Os demais terão reajuste de somente 10%.





Os servidores da educação municipal estão de braços cruzados desde o começo do mês alegando que professores e prefeitura têm “caminhado em sentidos opostos”. A categoria cobra o repasse do rateio do Fundeb e denunciam irregularidades na compra de 100 mil livros escolares do projeto Teresina Educativa.

O Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina (Sindserm) pediu a instauração de um CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a aquisição dos livros no valor de R$ 6,5 milhões e a denúncia feita pela entidade junto ao Tribunal de Contas do Estado resultou no bloqueio da quantia e na suspensão do uso dos livros na rede municipal de ensino.

“Para que a greve? ”

Ainda ontem (15), o vice-prefeito Robert Rios criticou o movimento grevista dos professores municipais alegando que se as escolas não estão funcionando de forma presencial, não existe necessidade de parar as atividades. “Ora, se não tem aula, por que a greve? Se não está tendo aula, para que a greve? ”, questionou.

