Professores fecham Marechal Castelo Branco em protesto após reajuste de 16%

Os professores da rede municipal de Teresina estão reunidos na Avenida Marechal Castelo Branco na manhã desta terça-feira (22) em protesto contra o reajuste de 16% no piso da categoria. A proposta da Prefeitura foi aprovada hoje na Câmara e segue agora para sanção pelo prefeito Dr. Pessoa. O valor está abaixo dos 33,23% de aumento no piso nacional do magistério e, segundo a categoria, não sobre as perdas salariais acumuladas nos últimos anos e nem a inflação.





Foto: Reprodução

Em greve desde o começo de fevereiro, os professores da rede municipal de Teresina disseram que não devem retornar às salas de aula para a modalidade presencial. Pelo calendário da Prefeitura de Teresina, as escolas do Município devem começar hoje a operar no modelo de ensino híbrido, alternando entre aulas remotas e aulas nas unidades de ensino.

A greve, no entanto, continua. “Vamos colocar em votação agora a continuidade da greve e é isso que a diretoria vai defender: que ela continue por tempo indeterminado. Vamos fechar a Frei Serafim em protesto e amanhã estaremos reunidos em assembleia na zona Norte”, informou Sinésio Soares, presidente do Sindserm (Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina).

