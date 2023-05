Quase 30 pessoas são indiciadas pelo crime de receptação dolosa de celulares em Teresina

A Secretaria de Segurança Pública informou que, nesta semana, 29 pessoas foram indiciadas pelo crime de receptação dolosa de aparelhos celulares. A ação faz parte dos desdobramentos da Operação Interditados, deflagrada em março deste ano, com o intuito de combater a prática de roubos e furtos de celulares no Piauí.

De acordo com o delegado Mateus Zanatta, caso o crime seja comprovado, os indiciados podem cumprir pena de um a quatro anos de reclusão. Até o momento, aproximadamente 50 aparelhos celulares já foram recuperados. “Agora, iremos responsabilizar criminalmente todos aqueles que, mesmo cientes da origem criminosa do aparelho, optaram por não colaborar com o trabalho da polícia. A população precisa entender todas as consequências de qualquer tipo de associação ao crime. Afinal, se não há quem compre, não há quem venda”, afirma Zanatta.



(Foto: Divulgação/SSP)

No final do mês de abril, foi divulgado a lista de aparelhos celulares que deveriam ser devolvidos e dado um prazo de 10 dias para que as pessoas de posse dos aparelhos celulares roubados fizessem a entrega voluntária na sede da Secretaria ou no 7º Distrito Policial de Teresina, sob pena de prisão pelo crime de receptação.

Concluído o prazo, a SSP deu início à terceira etapa da operação, que corresponde ao indiciamento das primeiras pessoas identificadas pela inteligência que permanecem em posse dos itens.



“Nós pedimos aos cidadãos que não comprem aparelhos eletrônicos sem procedência, sob pena de serem responsabilizados na forma da lei”, acrescenta o delegado Mateus Zanatta.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no