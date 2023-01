Rachaduras no Shopping Rio Poty: Promotora instaura procedimento para apurar caso

A Promotora Carmelina Moura, titular da 24ª Promotoria de Justiça de Teresina, instaurou um procedimento para apurar as rachaduras apresentadas na estrutura física do Shopping Rio Poty, na zana Norte de Teresina, bem como possíveis irregularidades ambientais na construção da obra.

“A 24ª PJ, que é especializada na defesa do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural, constatou a necessidade de atuação, diante das notícias veiculadas na mídia sobre a ocorrência de rachaduras no piso de um dos pavimentos do shopping”, disse o Ministério Público do Piauí nesta sexta-feira (20).

Foto: Reprodução/Redes sociais

O MP expediu ofícios à Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas Centro (SAAD/CENTRO), à Construtora Sá Cavalcante e ao Corpo de Bombeiros Militar do Piauí (CBM), com solicitação de vistoria e de relatório técnico, bem como ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí (CREA), com pedido de auxílio e apoio para realização de vistoria in loco e para emissão de laudo técnico sobre a estrutura do prédio.

Na última quarta-feira (18), a administração do Shopping Rio Poty emitiu um laudo técnico que constatou que não há qualquer comprometimento na estrutura do local. A inspeção foi solicitada pelo shopping após clientes registrarem rachaduras no piso e cerâmicas soltas. Alguns visitantes se assustaram com o barulho e temeram que a construção pudesse apresentar riscos de desabamento.

A inspeção feita pelo engenheiro civil Daniel Carvalho de Britto e a equipe da DB Inspeções apontou que o descolamento de 08 pisos de porcelana em parte do L4 ocorreu em virtude de movimentações térmicas do material de acabamento, não se tratando de anomalias na estrutura do Shopping.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no