Semana Santa: frota de ônibus será reduzida nos dias do feriadão; saiba

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) definiu nesta quarta-feira (05) a frota de ônibus que vai circular em Teresina entre a Quinta-Feira Santa (06) e o domingo de Páscoa (09), na Semana Santa. Um comunicado enviado pela Superintendência informa que na quinta a frota circulará normal, com 100% até às 15h.

Após às 15h, a frota será de 70% dos veículos. Já de sexta-feira até domingo, o número de carros rodando será de 30%. Especificamente no sábado, o reforço na frota deve se concentrar na região dos shoppings da capital. A ordem de serviço total vigente é de 220 veículos para os Consórcios durante os dias úteis normais.

Trabalhadores finalizaram greve após acordo

Após 12 dias, a greve dos ônibus em Teresina terminou no dia 24 de março com a assinatura de um acordo entre Prefeitura, empresários e trabalhadores em audiência mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT). O reajuste de 6% que os trabalhadores receberão será escalonado e dividido em duas parcelas: uma correspondente a 3,5% e outra correspondente a 2,5%.

Esta última deverá ser paga dentro de 90 dias. O acordo prevê também reajuste do auxílio saúde de R$ 60,00 para R$ 80,00 e do tíquete alimentação para R$ 350,00. O fechamento deste acordo vem depois que a Prefeitura de Teresina, através da Strans, enviou ao Setut a proposta de triplicar o valor do subsídio mensal que é repassado às empresas para custear gratuidades, meia-passagens e demais custos não arrecadados na catraca.

Ao todo, a Prefeitura deve adiantar R$ 3,3 milhões para as empresas e esse valor será distribuído entre os consórcios de acordo com a participação de cada um no SITT (Sistema de Integrado de Transporte de Teresina).

