Setut garante que irá colocar frota que atenda necessidade dos passageiros no 2º turno

O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut) informou, nesta quinta-feira (13), que irá disponibilizar a frota de ônibus para atender as necessidades dos passageiros, no segundo turno das Eleições Gerais de 2022, que acontece no próximo dia 30 de outubro. Segundo o Setut, o assunto está sendo discutido com a nova gestão da Strans. Contudo, o sindicato ainda não informou qual será a quantidade de ônibus que irá rodar no dia do pleito.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

"O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut) informa que irá disponibilizar a frota de ônibus, que atenda as necessidades dos passageiros. O Setut está discutindo o assunto com a nova gestão da Strans e reafirma que não faltarão ônibus disponíveis para a população. A entidade reitera que disponibiliza veículos com considerável qualidade para realizar o efetivo deslocamento de passageiros e que está se esforçando para melhor atender a todos os usuários do transporte coletivo de Teresina", informou em nota.

Na última segunda-feira (10), a governadora Regina Sousa voltou a fazer duras críticas ao sistema de transporte coletivo da capital. De acordo com a gestora, é “impossível” uma capital do tamanho de Teresina estar a tanto tempo com graves problemas de mobilidade urbana. A direção do Partido dos Trabalhadores (PT) ameaçou até mesmo acionar juridicamente o TRE para regularizar o sistema no dia do segundo turno da eleição presidencial.

No primeiro turno, o Supremo Tribunal Federal (STF) obrigou o Município a manter 100% de sua frota de ônibus rodando no dia do pleito. Contudo, um levantamento feito pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários do Piauí (Sintetro) apontou que apenas 54 ônibus rodaram na Capital no dia 02 de outubro.

