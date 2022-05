Teresina: motoristas e cobradores fazem acordo com Setut e nova greve é suspensa

Após reunião entre motoristas e cobradores do transporte público de Teresina realizada no Tribunal Regional do Trabalho do Piauí (TRT-PI), na manhã desta quarta-feira (25), foi decidido que não haverá uma nova greve. A categoria, por meio de intermediário da desembargadora Liana Chaib, entrou em acordo com os empresários e a Prefeitura de Teresina, garantindo o pagamento dos salários.

Os trabalhadores e empresários assinaram um termo aditivo em relação ao pagamento dos salários que já estavam em atraso desde o dia 20. Além disso, foi determinado também pagamento quinzenal, algo que já vinha sendo reivindicado pela categoria. Durante a reunião, foi estipulado um prazo para pagamento dos salários.

Os motoristas e cobradores de ônibus reiteram que não querem deflagrar greve porque sabem que se o setor parar, a cidade inteira acaba sendo afetada. O que eles cobram é o cumprimento do que ficou acordado em abril com os empresários, e a Prefeitura de recebimento do piso da categoria com o pagamento de benefícios, como tíquete alimentação e plano de saúde.



