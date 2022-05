Teresina não registra novos desabrigados por conta das chuvas a uma semana

O número de desabrigados em Teresina devido as chuvas está estabilizado a mais de uma semana, segundo dados da Defesa Civil Municipal. A capital registrou novos desabrigados pela última vez no dia 14 de abril. Mesmo com as precipitações dos últimos dias os caos não aumentaram.

Desde o início do ano, 776 famílias já tiveram que deixar suas residências em diversas zonas de Teresina. Os primeiros casos foram registrados na zona Norte da capital no dia 1º de janeiro. Desse total, 719 estão em casa de familiares e 57 permanecem em abrigos da Prefeitura de Teresina.

O gerente de operações da Defesa Civil, Marcos Rolf, explicou que mesmo sem o avanço de desabrigados, as equipes seguem mobilizadas para possíveis consequências provocadas pelas chuvas.

“Permanecemos no período chuvoso na capital e estamos atentos. Por medidas preventivas, nossas equipes da Defesa Civil, e do Corpo de Bombeiros Civis continuam de plantão para atender quaisquer eventualidades e seguimos monitorando e prestando toda assistência necessária às famílias”, pontuou o gerente de operações da SEMDEF, Marcos Rolf.

Mortes

As chuvas em Teresina já deixaram duas vítimas fatais neste ano. O primeiro caso foi o do chefe de cozinha João Marcelo . Ele teve o carro arrastado e caiu em um bueiro durante um temporal no bairro Satélite, na zona Leste, no dia 2 de janeiro. No mês seguinte, o carro que a professora Wana Sara foi levado após parte da obra da galeria da zona Leste ceder. O corpo foi encontrado dias depois.

