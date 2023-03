Transitou na faixa de ônibus durante a greve e pegou multa em Teresina? Saiba o que fazer

Durante greve dos motoristas e cobradores do transporte público de Teresina, as faixas e corredores exclusivos para ônibus estão liberadas para todos os veículos. A medida é válida tanto para as vias municipais quanto federais. Apesar de a liberação ter sido confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira (22), e pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) no último dia 16, muitas pessoas ainda têm receio de transitar pelas faixas exclusivas dos ônibus, devido a possibilidade de acabar levando uma multa de trânsito.

O Portal O Dia entrou em contato com a Strans para esclarecer como o cidadão deve proceder caso seja multado por conduzir um veículo nas faixas exclusivas durante o período de greve. De acordo com o órgão, quem transitar nos corredores exclusivos das vias municipais e receber multa, deve procurar o setor do Protocolo da Strans e entrar com o pedido de defesa prévia. Logo após, deve preencher o requerimento e realizar a solicitação com a alegação. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira.

Sobre o assunto, a PRF informa que a fiscalização do Art. 184 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz respeito ao trânsito de veículos em faixas exclusivas, está suspensa. Ou seja, segundo a entidade, a partir desta quarta-feira (22), não haverá multas durante o período de greve do transporte público para quem trafegar nas faixas de ônibus das vias federais.

“Essa medida tem como objetivo garantir a fluidez do trânsito de veículos enquanto durar o atual cenário com relação ao transporte público da cidade de Teresina e a greve dos servidores”, diz a PRF.

A entidade aponta que, como a suspensão ocorreu hoje (22), caso haja alguma multa, o cidadão poderá recorrer por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

