Transporte: 254 veículos alternativos devem rodar em Teresina durante a greve dos ônibus

Teresina amanheceu esta sexta-feira (10) com paralisações do transporte público em algumas zonas. Na região Sudeste, por exemplo, moradores relatam a falta de ônibus do Consórcio Therezina (faixa azul), e na zona Leste, bairros como o Ininga, onde fica a Universidade Federal do Piauí, tinha apenas dois ônibus circulando nesta manhã.



Vale lembrar que na próxima segunda-feira (13), terá início a greve geral do transporte coletivo da capital e em razão disso, a Strans está cadastrando veículos alternativos para circular enquanto durar o movimento. De acordo com o superintendente do órgão, Bruno Pessoa, pelo menos 254 veículos alternativos deverão rodar por Teresina durante a greve. Pelo menos 60 já foram devidamente vistoriados e receberam a ordem de serviço.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

“O cadastro de alternativos por conta da greve começou ontem, quando foram feitos mais de 60 cadastros de veículos. Desde que o Sintetro entrou em estado de greve, mobilizamos em torno de 254 veículos quando fomos notificados. Em um dia, cadastramos cerca de 65 veículos e tem cerca de 20 veículos do transporte alternativo. Acredito que de hoje para amanhã consigamos fazer as vistorias e entregar mais ordens de serviço”, explicou o superintendente da Strans.

Os interessados que possuem veículos em condições de transportar passageiros devem comparecer à sede da Strans, na Avenida Pedro Freitas, para que os carros sejam vistoriados e o órgão possa emitir a ordem de serviço autorizando-o a rodar durante a greve com itinerário definido. Vale lembrar que nem todos os veículos alternativos contam com sistema de bilhetagem, então o usuário deve estar preparado para pagar a passagem em dinheiro. A Strans lembra que os veículos alternativos cadastrados devem obedecer a leia da meia-passagem estudantil.

TRT mediará reunião entre Setut e Sintetro

Motoristas, cobradores e empresários deverão se reunir em uma última tentativa de negociação para evitar a greve geral do transporte em Teresina. O encontro acontece a convite do desembargador Manoel Edilson Cardoso, da 1ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-PI), que mediará o encontro com o objetivo de resolver as questões envolvendo atrasos salariais da categoria.

A reunião prevista para acontecer nesta sexta (10) deverá contar ainda com representantes da Strans. Segundo o superintendente do órgão, Bruno Pessoa, a questão trabalhista é alçada dos empresários e dos trabalhadores e a Strans deverá comparecer à reunião apenas para acompanhar o desfecho que será dado e ficar ciente da situação. Bruno afirma que os empresários têm descumprido a ordem de serviço da Prefeitura, disponibilizando menos ônibus do que o necessário para atender a contento toda a cidade.

“A ordem de serviço vem sendo descumprida. Infelizmente esses empresários não têm condições técnicas e operacionais de operar o sistema, porque nem os funcionários deles eles conseguem pagar. Recebemos um convite do desembargador Manoel Edilson, do TRT, para acompanhar a mediação entre Sintetro e Setut, mas não fazemos parte dessa negociação. Ao longo da semana, fizemos um plano de ação para ser apresentado ao prefeito Dr. Pessoa, oficiamos algumas etapas disso e garanto que nesse plano de ação, o Setut não está incluído”, finaliza Bruno Pessoa.



Bruno Pessoa, superintendente da Strans, fala sobre o cadastro de veículos alternativos durante da greve - Foto: Assis Fernandes/O Dia

O outro lado

O Portalodia.com está tentando contato com o Setut para se pronunciar sobre as alegações do superintendente da Strans e acrescentará a esta reportagem o posicionamento da entidade assim que ela se manifestar.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no