Viaduto da Tabuleta é inaugurado após quatro anos do início da construção

Foi inaugurado, na noite deste sábado (27), o Viaduto da Tabuleta, que interliga as avenidas Henry Wall de Carvalho e Barão de Gurgueia, na zona Sul de Teresina. A obra, iniciada há quatro anos, teve investimentos no valor de R$ 25 milhões, sendo R$ 4.915.374 com recursos do FGTS.

Foto: Divulgação/PMT

Inicialmente, a entrega do elevado estava prevista para 2019. Porém, a Prefeitura de Teresina não conseguiu cumprir o prazo e a obra foi paralisada em 2020. Com o início da gestão de Dr. Pessoa à frente da PMT, a construção continuou paralisada e foi motivo de diversas denúncias feitas pela população que precisava trafegar todos os dias pelo local.

A construção do viaduto foi retomada somente em abril deste ano. A promessa do chefe do executivo municipal seria de entregar o viaduto finalizado no dia 16 de agosto, Aniversário de Teresina. Porém, o próprio secretário da SAAD Sul Juca Alves, afirmou que não seria possível realizar a entrega no dia 16, remarcando a inauguração oficial para este sábado.

Foto: Divulgação/PMT



Com a construção do viaduto, a Prefeitura de Teresina espera reduzir os congestionamentos na região, em especial durante os horários de pico. O novo viaduto conta com um projeto de reurbanização, com obras de grafite e xilogravura em seus alicerces. A estrutura também conta com um estacionamento, pavimentação asfáltica, sinalização e iluminação.



