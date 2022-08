Viviane Moura deverá ter alta da UTI nesta sexta-feira (18)

O último boletim médico divulgado com o estado de saúde da candidata a deputada federal Viviane Moura (Solidariedade) revela que a paciente deverá ter alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta sexta-feira (18) e seguirá para o leito médico. A candidata está internada desde o último domingo (14), após sofrer um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) .

O boletim assinado pelo médico especialista em nefrologia Avelar Alves atesta que Viviane Moura tem apresentado uma melhora no seu quadro de saúde e está estável, com recuperação de força motora. Segundo o médico, Viviane está consciente e com respiração espontânea, sem necessidade de aparelhos.

Na terça-feira (16), a equipe médica que acompanha a candidata a deputada federal já havia informado a melhora do quadro de saúde da paciente. Na ocasião, os médicos informaram que o hematoma criado pelo AVC estava regredindo e que Viviane já se alimentava sozinha e já conseguia se comunicar por meio de palavras com os filhos.

O que é o AVCH?

O AVC hemorrágico, que foi o caso da candidata a deputada Federal, Viviane Moura, ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia. Esta hemorragia pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge. É responsável por 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico.

